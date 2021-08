“A seguito dei rinvenimenti avvenuti il 27 agosto in Via Vecchia Sarno a Palma Campania, sono elevati tre verbali ed intimata la rimozione dei rifiuti sversati. Sono cittadini di Poggiomarino, Striano e Sarno”. A renderlo noto le Guardie Ambientali di Palma Campania che hanno trovato i rifiuti riuscendo a risalire a chi li avrebbe sversati.

“Durante il servizio rinvenuti altri due nuovi sversamenti a via Fossi e Via Novesche. Sono cittadini di Poggomarino e San Giuseppe Vesuviano. Saranno convocati presso i nostri uffici come da protocollo”, concludono le Guardie Ambientali.