Raccolta differenziata, controlli serrati sul territorio per scovare chi non conferisce correttamente i rifiuti per il porta a porta. «Continuano i controlli per il funzionamento del servizio di raccolta differenziata ed il corretto conferimento da parte dei cittadini. Occhi puntati sull’errato conferimento, soprattutto della frazione dei rifiuti non ulteriormente differenziabili nella raccolta del porta a porta: l’amministrazione comunale ha infatti disposto dei controlli a tappeto in tutte le zone della città» ha detto Luigi Belcuore, vicesindaco della giunta guidata da Maurizio Falanga, con delega alle politiche ambientali e all’ecologia.

A Poggiomarino a partire dallo scorso 4 luglio è entrato in vigore il nuovo calendario di raccolta ù differenziata al fine di garantire un aumento nella percentuale di rifiuti differenziati. Inevitabilmente il cambiamento ha portato con sé alcuni disagi, legati alla difficoltà di alcuni residenti di adattarsi alle novità, ma ha reso anche più evidente, pure per l’avvio di un’intensa attività di controlli. Punto debole, al momento, i sacchetti non correttamente differenziati ed etichettati come non conformi e che restano a terra ore anche sotto al sole.