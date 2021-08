Sicilia e Sardegna ad oggi rischierebbero di passare in zona gialla. Il motivo. L’occupazione delle terapie intensive è oltre la soglia del 10% prevista dai parametri: Sardegna all’11% (stabile rispetto a ieri) la Sicilia, anch’essa, all’11% con un rialzo di 2 punti. La Sardegna tocca però quota 14% (+2) nel tasso di occupazione dei reparti ad un soffio dalla soglia massima. La Sicilia, nell’area medica, è stabile al 19% ma comunque oltre soglia. nelle intensive crescono anche i numeri dell’Umbria al 9% (+1%) e della Calabria al 6% (+1%).

La Calabria al 15%(+1%) anche in area medica al livello massimo di soglia. L’Italia cresce complessivamente al 6% (+1%) nelle intensive ed è al 7% in area medica. La scorsa settimana nessuna Regione ha cambiato colore (sebbene la Sicilia sia stata in bilico fino all’ultimo). Per capire la decisione che sarà presa venerdì, bisognerà attendere l’evoluzione dei dati dei prossimi giorni.