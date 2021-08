Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo che ha riferito di essere stato rapinato del telefonino da due persone che lo avevano minacciato di morte intimandogli di non chiamare le forze dell’ordine. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti hanno individuato i due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma sono stati raggiunti e bloccati.

Giulio Siviglia, 33enne napoletano, e Giosuè Rostan, 25enne di Orta di Atella, entrambi con precedenti di polizia, sono stati così arrestati per rapina.