Continuano le ricerche capillari per rintracciare il ragazzino di 14 anni che ieri sera ad Afragola e’ andato via con il padre biologico, un uomo originario della Serbia, e non ha fatto piu’ ritorno a casa. Intanto, i carabinieri, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, hanno ricostruito i dettagli dell’accaduto. L’adolescente era insieme agli altri suoi sei fratelli biologici, uno solo dei quali, una ragazza, e’ maggiorenne, per festeggiare il compleanno di uno di loro in una gelateria del centro di Afragola. Non si sa bene chi abbia contattato il padre biologico, quello che e’ certo e’ che l’uomo si e’ presentato li’ a bordo di una Fiat Croma grigia e i ragazzi gli sono andati incontro per salutarlo, salendo a bordo dell’auto-

Poi pero’ sono usciti tutti dall’abitacolo tranne il quattordicenne, la macchina si e’ messa in moto e l’uomo si e’ allontanato con il ragazzo. A quel punto i genitori adottivi, che vivono ad Arzano, sono andati a sporgere denuncia ai militari dell’Arma.