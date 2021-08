Divieto di consumo di bevande alcoliche tutti i giorni dalle 22 alle 8 in tutti i luoghi pubblici, asporto vietato dalle 20 alle 8, e chiusura dei locali ubicati nelle strade della movida nei fine settimana a partire dalle 00.30.Questi i punti principali dell’ordinanza firmata dal sindaco di Caserta Carlo Marino, dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi ieri in seguito all’ uccisione, la notte del 29 agosto, del 18 enne Gennaro Leone. Il provvedimento vieta il consumo di bevande alcoliche “nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta la Citta’, ad eccezione del servizio ai tavoli sulle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico”; Il divieto di asporto di alcolici e superalcolici riguarda “tutti gli esercizi di vicinato, attivita’ artigianali o attraverso distributori automatici e dalle 22:00 la vendita delle altre bevande da asporto in contenitori di vetro a tutte le attivita’ commerciali”.

Divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attivita’ artigianali, dalle ore 00.00 fino alle 08:00 del giorno seguente, dal venerdi’ alla domenica , nelle strade comprese nel quadrilatero via Roma, via Unita’ Italiana, via San Carlo, piazza Vanvitelli, via Gasparri, via C. Battisti” . Prevista la chiusura dei locali ubicati nel quadrilatero con sgombero degli avventori dalle 00:30; Per gli stessi locali, vige il divieto di diffusione della musica dalle ore 22.