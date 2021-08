A Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, un’autombulanza del 118, chiamata per un soccorso, resta bloccata a causa del passaggio stradale ostruito da ignoti con dei blocchi in cemento. La vicenda è segnalata da cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Gravissimo. Abbiamo sporto la denuncia contro ignoti, per ora. Auspichiamo che i responsabili siano individuati e perseguitati a norma di legge per interruzione di pubblico servizio e per aver messo a repentaglio delle vite umane. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti”, ha dichiarato Borrelli