La segnalazione arriva da un cittadino che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Siamo stati in questa villa comunale di Pomigliano a portare i bimbi. Ci sono migliaia di topi e nessuno prende un provvedimento.” “Abbiamo segnalato il problema all’amministrazione comunale e all’Asl affinché siano effettuati degli scrupolosi controlli e si proceda, se necessario, a degli interventi di derattizzazione. La tutela e la salvaguardia degli spazi pubblici all’aperto e delle aree verdi deve essere di primaria importanza soprattutto in un momento storico come questo, con i contagi di nuovo in rialzo, dove bisogna evitare, quando è possibile, gli spazi chiusi e soprattutto gli assembramenti”. GUARDA QUI PER IL VIDEO.

“I cittadini, soprattutto anziani e bambini, hanno necessità ed esigenza di questi spazi che quindi vanno tenuti in condizione igienico-sanitarie e di decoro ottimali”, hanno dichiarato Borelli e il rappresentante territoriale di Europa Verde Carmine D’Onofrio.