Poteva andare peggio, anche se la situazione è ancora sotto il monitoraggio dei sanitari. Uno dei preti della parrocchia di Poggiomarino, infatti, è stato colto da un malore questa mattina mentre era alla guida della sua auto. La vettura è finita contro la vetrina di un negozio e per fortuna nessuno si trovava sul marciapiedi di Via Roma dove è avvenuto il sinistro. Il sacerdote si è prontamente ripreso, e sul posto sono arrivati i sanitari della locale Misericordia per i soccorsi.

Tanto spavento da parte delle persone che si trovavano sul posto che hanno subito riconosciuto il religioso. Al momento il prete si trova in ospedale per i controlli ma le sue condizioni non sono gravi al punto da poter mettere la vita in condizioni di imminente pericolo.