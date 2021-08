Una pistola puntata in faccia in piena notte e il colpo è fatto. Clamoroso perché i malviventi sono stati fortunati: la vittima, probabilmente scelta a caso, è il cassiere del famoso ristorante “Cicciotto a Marechiaro” e ieri notte aveva con sé gli incassi del locale di diversi giorni per circa 30mila euro complessivi. In 2 lo hanno affrontato in via Camillo De Nardis,

nei pressi dello stadio Collana al Vomero, e forse nemmeno credevano ai loro occhi quando hanno contato i soldi. L’uomo, 48enne incensurato e di assoluta fiducia del titolare, stava rincasando e a pochi metri dal portone del suo edificio si è trovato di fronte i rapinatori, uno dei quali impugnando una pistola è sceso dallo scooter mentre il conducente attendeva

con il motore acceso. Erano circa le 3.



Trovandosi una pistola puntata contro, al cassiere del ristorante non è rimasto altro che consegnare quanto aveva addosso: soldi e orologio. In quel momento non c’era nessuno in strada e quindi sia il colpo che la fuga si sono rivelati piuttosto agevoli per i malviventi. La denuncia è partita subito e le forze dell’ordine si sono messi all’opera rastrellando l’intera zona. Dei rapinatori però, già non c’era più traccia.