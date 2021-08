Un arresto e 10 denunce sono il bilancio dei controlli eseguiti ieri dai Carabinieri alla periferia Nord di Napoli. Un 38 enne di Mugnano (Napoli), Antonio Palmieri, gia’ denunciato in passato, e’ stato sorpreso in via Cupa della Filanda, al rione Marianella, con un marsupio contenente una pistola del quale stava tentando di disfarsi. Al suo interno c’ era un revolver “Smith & Wesson” calibro 38 special con matricola cancellata e 26 munizioni. Inoltre Palmieri aveva con se un quantitativo di eroina e di kobret e 2190 euro in contanti.

L’ uomo e’ stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Nel corso dei controlli i Carabinieri della Compagnia Vomero , del Reggimento Campania , e del nucleo radiomobile, hanno denunciato 7 parcheggiatori abusivi. Multato un negozio nel quartiere Piscinola dove e’ stato trovato un lavoratore a nero.