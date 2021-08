Pompei, la polizia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha effettuato un controllo nell’abitazione in via Giuliana di A.F., 25 anni, con precedenti. Nel suo giardino trovati e sottoposti a sequestro tre piante di canapa indiana alte circa 2 metri, del peso complessivo di oltre 14 chili, 225 grammi di marijuana e un box allestito con una lampada a raggi ultravioletti, termometro, igrometro, alimentatore, timer e gruppo ventole di areazione per accelerare la crescita delle piante.

L’uomo e’ stato denunciato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.