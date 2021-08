Servizi anti-droga a Marigliano per i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli della stazione forestali. Durante le operazioni, a finire in manette per coltivazione illecita e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 54enne incensurato di Somma Vesuviana. I militari hanno perquisito un terreno di via ex Cantalupi di proprietà dell’uomo. Lì sono state rinvenute e sequestrate 11 piante di marijuana alte circa un metro e 80.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per il reato che gli è contestato dalle forze dell’ordine.