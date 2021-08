Giornata di disagi ieri per gli automobilisti che percorrono la Nola-Villa Literno. L’ultimo aggiornamento riguarda la chiusura della carreggiata in direzione Villa Literno. Lo rende noto l’Anas. In mattinata un camion è uscito di strada ed ha impattato contro il guardrail all’altezza di Succivo. Ferito il conducente che non sarebbe grave.

La causa della sospensione della circolazione è stata quindi il camion in avaria in località Omo Morto, a confine tra le province di Napoli e Caserta. Sul posto presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.