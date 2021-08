Un incendio nel Napoletano preoccupa i vigili del fuoco. Le fiamme insistono da diverse ore a Somma Vesuviana, alle falde del Vesuvio. In via Caprabianca hanno preso fuoco sterpaglie in vari punti, come accadde nell’estate 2017, quando le pendici del vulcano fu letteralmente devastate da un rogo. Sono in volo due canadair, chiesti anche il sindaco della cittadina, Salvatore Sarno, con un post sui social. “Un incendio vasto per il quale si chiede l’intervento dall’alto di canadair o almeno degli elicotteri”, scriveva il primo cittadino.

Sempre a Somma Vesuviana, due giorni fa si sono sviluppati altri incendi a Cupa Santa Patrizia, alveo Amendolara. Da questa mattina i vigili del fuoco di Napoli sono entrati in azione 150 volte per spegnere principi di incendi.