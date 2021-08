Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Viscardi per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, una volta sul posto, hanno visto una persona che stava aggredendo un uomo e che, alla vista degli operatori, si è scagliata contro di essi. Non senza difficoltà e dopo una dura colluttazione, l’uomo è stato bloccato dagli agenti.

La vittima ha raccontato che il figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciato ed aggredito. Un 39enne napoletano è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.