Una bottiglia molotov esplode in via Passanti, a Scafati. Lo scoppio dopo il lancio nel giardino di una villetta. I proprietari hanno dato l’allarme e adesso le forze dell’ordine indagano sulle cause. L’ordigno ha danneggiato la pavimentazione esterna della villa. E’ stato immediato l’intervento dei carabinieri che hanno sequestrato l’la bomba molotov effettuando anche rilievi. Non si esclude alcuna ipotesi. Indagini a tutto campo.

Una famiglia tranquilla quella colpita e che fa alimentare il giallo. Lei è un’insegnante, separata con figli, che sembra fosse in casa con il compagno quando la molotov è stata lanciata dalla strada da qualcuno che è scappato senza lasciare tracce.