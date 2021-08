‘Ora dovete stare attenti… perche’ ci sono delle pallottole con il vostro nome scritto sopra’. “La giornalista Francesca Scognamiglio Petino ha rilanciato su Facebook il comunicato del Sindacato dei giornalisti sull’aggressione dei “no-pass” alla collega di Sky Gaia Bozza e all’operatore Franco Maione durante una manifestazione a Napoli e si e’ ritrovata questa minaccia tra i commenti. Come succede spesso in questi casi chi ha scritto non ha un volto e ha un nome inventato”. Lo rende noto il sindacato dei giornalisti campani, Sugc. “Tuttavia, la gravita’ delle minacce degli squadristi da tastiera non puo’ essere sottovalutata.

Per questo all’avvocato del SUGC Giancarlo Visone e’ stato dato mandato di preparare un dossier da consegnare in Procura. La deriva pericolosa della caccia al giornalista da parte di questi gruppi non puo’ essere tollerata. Del caso sara’ informato anche l’Osservatorio sui giornalisti minacciati presso il Ministero dell’Interno con la richiesta di un intervento da parte del ministro”, conclude il Sugc.