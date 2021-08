Superati i tetti di spesa, si ferma il centro NapoliSanit di Ottaviano, uno dei più grandi e attrezzati in Campania per le terapie che riguardano i giovani con disagi psichici. Cure solo a chi può pagare di tasca propria, l’Asl blocca i rimborsi, cifre insostenibili e protratte nel tempo per le famiglie. Sono più di 500 i pazienti a cui è già annunciata la sospensione delle terapie necessarie con una lettera inviata dalla struttura il 28 luglio. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Nel 90% sono bimbi e ragazzi sotto i 18 anni, che possono avere serie conseguenze dallo stop del percorso di terapia. Il problema innescato dall’emergenza Covid che, dopo una lunga pausa, ha portato ad un’impennata delle terapie.

A Ottaviano arrivano pazienti da tutta la provincia di Napoli. Partita una lettera-petizione alle istituzioni per non determinare quello che le famiglie vivono come un dramma. «Dal primo settembre ci hanno fatto sapere che i nostri figli dovranno interrompere le terapie, per noi – raccontano i genitori che si sono uniti in un comitato – è come cadere in un baratro». Così in una settimana le famiglie hanno organizzato una raccolta firme e scritto una lettera aperta alle istituzioni sanitarie della Campania.