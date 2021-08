Nessuna chiusura del Pronto Soccorso di Sarno, né un depotenziamento. Dal direttore generale dell’Asl di Salerno ho avuto un’importantissima rassicurazione: il presidio sarnese sarà potenziato con nuove risorse a partire da settembre. Mi auguro che il reclutamento di medici, di infermieri e la riorganizzazione del personale possa avvenire prima possibile così da garantire il diritto alla salute in un territorio vasto e complesso come il nostro. La mia battaglia continua e l’impegno per la mia Terra non si ferma”: così la deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani racconta l’esito dell’incontro avvenuto nella Sede di Salerno, con il direttore generale Mario Iervolino.

“Il direttore mi ha rassicurato in merito all’arrivo a breve di nuove risorse mediche nel presidio di Sarno per potenziare il Pronto Soccorso, attualmente in grave affanno per la carenza di medici. In un ospedale di frontiera che serve tutto l’Agro Nocerino Sarnese e parte del territorio Nolano, garantire le prestazioni sanitarie è un imperativo categorico – spiega Villani – Inoltre, abbiamo discusso del futuro dell’ospedale di Scafati per cui è previsto, conclusi i lavori delle sale operatorie, un potenziamento del polo di eccellenza in broncopneumologia. Anche in questo caso, monitorerò personalmente la nuova organizzazione del “Mauro Scarlato”. Il direttore generale Mario Iervolino mi ha anche rassicurato in merito all’organizzazione dell’ospedale di Nocera Inferiore che presto sarà rinnovata e migliorata. Infatti, mi ha confermato che a breve sarà indetto il nuovo bando, sia per la direzione sanitaria che anche quello per i dirigenti di II° livello.

Si tratta di due procedure fondamentali per garantire il buon funzionamento dei presidi del nostro territorio. In merito all’organizzazione del 118, infine il direttore mi ha informata che a breve sarà pubblicata la graduatoria relativa all’affidamento degli incarichi a tempo indeterminato per il personale nella Provincia di Salerno. Nel ringraziare il direttore Iervolino per la sua preziosa capacità di ascolto e la chiara competenza, non posso che rinnovare la mia offerta di massima collaborazione. Sono felice di poter dare una buona notizia poi, su un diritto essenziale come quello alla salute. L’impegno per la mia terra non va in vacanza” conclude la deputata Villani.