Notte di fuoco in Irpinia. Due gli incendi divampati, con molta probabilità di natura dolosa. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella per il rogo che si è sviluppato all’interno di un terreno in località San Lorenzo di Bagnoli Irpino. Le fiamme hanno completamente distrutto due furgoni e un pick-up.

Sempre in nottata, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono invece intervenuti a Flumeri per un incendio scoppiato all’interno di un garage: completamente bruciata un’autovettura e un furgone. Si batte, dunque, la pista dell’azione dolosa.