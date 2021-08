Era alla guida di un’automobile senza patente né copertura assicurativa, ma con una pistola. È stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile in corso Arnaldo Lucci, a Napoli, e trovato in possesso di un revolver caricato con cinque cartucce calibro 6.35. Gianluca Tarantino, 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo, relativo munizionamento e ricettazione.

Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente, mai conseguita, e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo perché priva di copertura assicurativa.