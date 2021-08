Si è tuffato nonostante il mare agitato e gli è costato la vita. La vittima è un 66enne di Napoli, Antonio Liguori, che ieri era andato tra Castel Volturno e Ischitella con la moglie per qualche ora di refrigerio. I fatti ad ora di pranzo, quando l’uomo aveva deciso di fare un bagno veloce nonostante le bandiere rosse in zona. In pochi secondi è finito risucchiato dalle onde e dalla riva è partita una catena umana. I bagnanti sono riusciti a riportarlo a riva ma non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il bagnante senza riuscirsi. Sui fatti indagano le forze dell’ordine. Uno specchio di mare, quello Casertano, sempre più spesso teatro di annegamenti e dove il mare risulta tante volte agitato e pericoloso.