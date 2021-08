“Stamattina, tramite l’ufficio legale dell’Ente, mi sono attivato per presentare un esposto all’autorità giudiziaria affinché vengano individuati e puniti i responsabili dei roghi divampati ieri pomeriggio lungo il prolungamento di via Zara (ex via Del Polverificio)”. A dirlo il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati. “Non è possibile tollerare scempi ambientali simili, che rischiano di arrecare gravi danni alla salute. Non permetterò che la mia città diventi una nuova Terra dei fuochi. Chi ha responsabilità, deve pagare. Mi sono già attivato con i miei dirigenti per chiedere ai proprietari dell’area, e a chi ne ha la gestione, di bonificarla al più presto e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per evitare che ciò che è successo ieri possa ripetersi”.