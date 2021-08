Sversamento di acque reflue in mare: il sindaco di Torre Annunziata (Napoli) Vincenzo Ascione ha incontrato i gestori degli stabilimenti balneari dopo le denunce presentate lo scorso 12 agosto. ‘Oltre ad aver immediatamente scritto una nota agli enti sovracomunali – spiega il primo cittadino – ho chiesto un maggiore e costante controllo su tutti gli impianti di depurazione e di scarico presenti tra il nostro comune e quello di Torre del Greco e, al contempo, ho ribadito all’Arpac la necessita’ di effettuare tutte le analisi e gli approfondimenti del caso. Diversi interventi sono gia’ in corso con l’obiettivo di migliorare sempre di piu’ la qualita’ delle acque, sia lungo il Golfo di Napoli che nel bacino idrografico del fiume Sarno”.

Con una nota del 16 agosto, l’Arpac ha comunicato all’ente che le acque del litorale cittadino sono regolarmente balneabili e come dunque l’episodio del 12 agosto resta per ora isolato. ”L’attenzione dei gestori dei lidi e dell’amministrazione comunale – conclude il sindaco Ascione – restera’ alta. Preannunciamo sin da adesso che ci costituiremo parte civile nel caso in cui venissero individuate eventuali responsabilita’ per gli eventi accaduti la scorsa settimana”.