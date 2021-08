Crescono le preoccupazioni per la scomparsa di Giuseppina Fusco (nella foto), la mamma di Boscoreale, che è scomparsa lasciando la sua famiglia e soprattutto i quattro figli nell’angoscia. Non si sa se la donna, di 39 anni, abbia lasciato la sua città volontariamente. Denunciato il suo caso ai carabinieri, che ritengono si tratti di un allontanamento volontario. Non ci credono la mamma e il resto della famiglia che comunque rinnovano un appello rivolto a chi può aiutarli a ritrovarla e direttamente alla donna. «Se non vuoi farti rintracciare da noi torna da tuo figlio Dylan, che piange e non vuole mangiare da due giorni e non dorme o fatti sentire con una chiamata sul telefono e fai sentire la tua voce almeno per il piccolo» chiede la famiglia.

In realtà i parenti della mamma sparita nel nulla non escludono alcuna ipotesi in questi tragici momenti. Capelli neri, corporatura esile, è sposata ed ha 4 figli, di 7, 13, 18 e 20 anni.