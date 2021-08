A Fuorigrotta, in via Iacopo De Gennaro, una donna e i due figli sono stata investiti. Immediati i soccorsi presso il Santobono dove sono stati ricoverati in codice rosso cautelativo che, dopo gli accertamenti del caso, è passato a codice verde e azzurro. In entrambe le occasioni sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Napoli.

Questa mattina tra corso Lucci e via Marina, all’altezza del deposito Anm Stella Polare, c’è stato un incidente tra due veicoli. A bordo delle due autovetture, visibilmente danneggiate c’erano M. C. e C. M., fortunatamente illesi. Si registrano solo danni a cose.