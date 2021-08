Dramma in Cilento stamattina. Qui il 39enne di Salerno, A.D.P, è stato colto da malore mentre era sdraiato in spiaggia su un lettino. I fatti in località Mezzatorre a San Mauro Cilento. L’uomo è stato soccorso dagli altri bagnanti a riva che hanno cercato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo, per lui, non c’è stato nulla da fare.

E’ deceduto sotto gli occhi increduli dei presenti. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Sarebbe un arresto cardiaco la causa del decesso.