Ancora un dramma sulle spiagge in Campania. Una morte improvvisa avvenuta tra lo sgomento dei presenti e la disperazione dei familiari. L’ultima tragedia, nel pomeriggio di ieri in un villaggio balneare di Baia Felice, frazione del Comune di Cellole, in provincia di Caserta. Nulla da fare per un 50enne di Caivano, nel Napoletano. L’uomo era in vacanza al mare con la sua famiglia. Si era da poco fatto un bagno, neppure il tempo di ritornare sotto l’ombrellone in spiaggia, ha avvertito un malore e si accasciato a terra senza più rialzarsi.

A nulla è valso ogni tentativo di rianimazione da parte del personale qualificato del lido e di un infermiere in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Caserta per i relativi accertamenti.