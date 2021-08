«Ci ha lasciati per sempre Augusto Amodio. La notizia mi ha profondamente addolorato, Avevamo un rapporto speciale, di affetto, stima, lealtà e rispetto. Ho avuto il privilegio di intrattenere con lui un rapporto speciale. Un uomo buono, generoso, un grande lavoratore-imprenditore». Ad annunciare il decesso dell’ex sindaco di Sant’Anastasia è l’attuale primo cittadino Carmine Esposito che aggiunge: «Sobrio, umile, spesso timido, anche quando ha raggiunto grandi successi nella sua attività, anche quando ha ricoperto la carica di Sindaco del Paese. È stato un generoso punto di riferimento di tantissimi “ambulanti“».

E ancora: «Amava il suo lavoro, i suoi venditori ambulanti, le loro famiglie. Amava il Paese e gli è stato servitore onesto, capace, orgoglioso. Poi, le vicissitudini della vita, con le delusioni e le amarezze, lo hanno spinto ad andare via, sorretto sempre dalla sua straordinaria famiglia. Tantissime persone e famiglie vivranno il dolore per la tua dipartita. A me, insieme al dolore, resta la fortuna di esserti stato amico vero e di aver ricevuto da te tanto affetto e stima. Grazie e ancora grazie grande Uomo».