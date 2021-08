Stroncato dal Covid a 30 anni. Così se n’è andato Luigi Salvati, meccanico napoletano che aveva la sua officina nella zona di Piazza Mercato. Luigi aveva deciso di non vaccinarsi così come tutti nella sua famiglia, ora positivi al Coronavirus. Le condizioni del giovane si sono aggravate progressivamente prima del ricovero al Loreto Mare. Nei giorni scorsi la terapia intensiva ce non è bastata a salvarlo.

“Mi ha spezzato il cuore appena ho saputo che ci hai lasciato…Non ci posso credere , eri un uomo con tanti valori avevi sempre un motivo per sorridere e questa è una delle più belle cose di te.. Ricordo quella sera che ti eri messo il vestito classico,il papillon e noi ridevamo perchè non era da te vestirsi in quel modo. Hai lasciato un vuoto immenso”, scrive un amico su Facebook.