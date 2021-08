In questi giorni, si è scritta la storia delle OLIMPIADI A TOKYO 2020, con 38 medaglie vinte, a due giorni dalla fine, questa Olimpiade supera le 36 conquistate a Roma 1960 e

Los Angeles 1932 e diventa il più grande successo sportivo della nostra storia.

Un forte ringraziamento vai; ai nostri atleti, ma sopratutto a tutti i tecnici ISEF e Scienze Motorie, i quali hanno riportato la validità della scienza abbinata alla fisiologia dell’essere umano.

Molto bene ….

Se invece andiamo a parlare del sistema sportivo in Italia, in termini lavorativi, o in termini istituzionali “Docente di Motorie alle scuole infantili & elementari, allora il sistema è fermo al lontano 1960, dire molto indietro.

Per preparare i futuri campioni olimpionici, dobbiamo partire dalla base, quindi dagli schemi motori di base “bambini”, dove si inizia ad approcciare la pratica sportiva come gioco ma allo stesso tempo come obbiettivo. Non dimentichiamo che l’attività sportiva è molto importante per fattori sia di natura fisiologica, psicologica, sociale, creativa, e preventiva salutare.

Speriamo, che qualcuno “organi MINISTERIALI” capiscono l’importanza della pratica sportiva, come movimento di base a fine da inserire l’attività sportiva in tutti i contesti di vita.