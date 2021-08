Incredibile lite a botte a Scafati in banca tra ex coniugi alla presenza della figlia. I fatti all’interno della sede centrale della Banca di credito cooperativo. Secondo quanto appreso la donna avrebbe prelevato alcuni soldi da un conto condiviso e per qualche motivo l’uomo si trovava in zona. Necessario l’intervento dei carabinieri della locale tenenza per ristabilire l’ordine all’interno della filiale. Sarebbe stato l’uomo a raggiungere la donna in banca. Lei stava per effettuare un prelievo agli sportelli quando l’ex marito l’avrebbe aggredita, prima tirandola per i capelli e poi trascinandola a terra. Tutto questo davanti a clienti e persone in fila, ognuno, per svolgere commissioni.

Un dipendente della banca avrebbe tentato di far ragionare il sessantenne, ma l’aggressore si sarebbe avventato anche su di lui. L’arrivo dei carabinieri ha ristabilito l’ordine. Sul posto è giunta anche un’ambulanza. Al via le denunce alle indagini da parte dei carabinieri nei riguardi dell’uomo. I due ex coniugi hanno intorno ai 60 anni.