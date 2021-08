A Sorrento i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto, i fratelli Esposito Giovanni e Vincenzo, rispettivamente di 30 e 35 anni. Sono di Poggioreale e già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri stanno percorrendo via degli Aranci e notano i due insospettiti. Avevano appena rubato delle attrezzature da lavoro, per un valore di circa 2500,00 euro, custodite all’interno di un furgone parcheggiato.

Tempestivamente sono stati bloccati e arrestati dagli agenti. Le attrezzature sono state restituite al legittimo proprietario mentre i due fratelli sono in attesa di giudizio.