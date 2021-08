“Ancora una vile aggressione da parte di un gruppo di baby criminali che la scorsa notte a Pompei ha preso di mira una donna transgender, Sara Lopez, colpendola ripetutamente con una pistola a pallini di gomma. Un episodio criminale per il quale chiediamo l’aiuto di tutti per dare alle forze dell’ordine informazioni utili a trovare gli aggressori. Le persone transgender sono sempre piu’ nel mirino dei violenti. Bisogna arginare questa deriva non solo offrendo adeguate tutele ma soprattutto, come nel caso di Sara, la possibilita’ di trovare un lavoro”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“Proprio l’estrema difficolta’ a trovare occupazione da parte dei transgender e’ alla base della loro estrema esposizione ai pericoli della strada. Un tema che la stessa Sara ha piu’ volte sottolineato sui suoi social. A lei va la mia piena solidarieta’ per l’aggressione subita e rivolgo a tutti un appello affinche’ le si possa offrire l’opportunita’ di provvedere al suo sostentamento lontana dalla violenza e dalla ferocia della strada” aggiunge Borrelli.