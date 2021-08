I sommozzatori della Guardia Costiere hanno portato alla luce nelle acque di Ischia due reti ‘fantasma’, una della lunghezza di venti metri e dal peso di circa 30 chili che giaceva su un fondale roccioso a 35 metri di profondita’ ed una seconda dall’estensione di cento metri e dal peso di circa 250 chili. Le reti ‘fantasma’ sono tra le principali minacce per gli ecosistemi marini e, quando sono abbandonate sui fondali, continuano a svolgere la loro funzione ‘killer’ senza lasciare scampo.

Adagiate sui fondali vi sono ancora numerose reti abbandonate o perse che costituiscono i piu’ pericolosi tra i rifiuti marini in quanto in grado di intrappolarne con grande facilita’ la fauna destinata cosi’ a morire rapidamente. Le plastiche che le compongono sono inoltre destinate a sminuzzarsi in piccoli frammenti, le cosiddette microplastiche, che, ingerite dagli organismi marini, alterano l’ecosistema ed entrano nella catena alimentare incidendo finanche sulla biodiversita’ batterica dell’acqua.

Nel Mediterraneo, recenti ricerche condotte in diverse localita’, indicano che gli attrezzi da pesca possono rappresentare addirittura la maggior parte dei rifiuti marini registrati, con cifre che raggiungono anche l’89%. La campagna ‘Reti Fantasma 2021′ e’ inserita nell’ambito del coordinamento delle iniziative in campo ambientale. L’attivita’ si e’ svolta all’interno dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” ed ha visto impiegati i militari del secondo nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di stanza a Portici supportati da personale della direzione marittima della Campania e nello specifico dell’Ufficio circondariale marittimo di Ischia.