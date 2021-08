Non solo padre e figlio, un bimbo di appena 2 anni, finiti entrambi in rianimazione: sono risultati positivi al Covid anche altre 5 familiari. Si tratta della madre del piccolo e 4 zii, tutti contagiati dal Covid in quello che ormai è un cluster familiare. E nessuno era vaccinato. Si allarga il caso di Latina, dove un’intera famiglia originaria di Formia è stata colpita dal Coronavirus. Il più grave resta il papà del bambino, 43enne impiegato delle poste, che è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma. L’uomo è in condizioni serie, e si trova in prognosi riservata. Anche il bambino ha sviluppato una polmonite, ma sta meglio e potrebbe essere dimesso a breve.

La Asl di Latina, che ha subito attivato il contact tracing per isolare il focolaio, registra finora sette positivi nel nucleo familiare. Si sta cercando di capire se la mancata vaccinazione sia da attribuire a una prenotazione ancora da fare o se si tratti di una scelta ben precisa dell’intera famiglia.