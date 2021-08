“Vi invitiamo a chiudere le finestre in quanto c’è un grande incendio di materiale tossico in via Vignariello”. A lanciare l’appello è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. In fiamme, a seguito di un incendio boschivo, anche contenitori ed altra plastica all’interno di una zona agricola. Insomma, diossina che si sta sprigionando sulla città e sulle zone limitrofe con una nube enorme e densa di colore nero visibile da molto lontano. Le fiamme sono arrivate fino a Via Marigliano.

Difficoltà per il fumo anche sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani proprio nei pressi dello svincolo cittadino. Diverse le segnalazioni giunte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è all’opera anche un elicottero che sta provando a spegnere le fiamme. Appena l’altro ieri un altro incendio a Somma Vesuviana sul territorio del Parco del Vesuvio.