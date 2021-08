Non ce l’ha fatta Giusy Bruzzese, la moglie del brigadiere dei carabinieri Silvestro Romeo deceduto ieri mattina nel terribile incidente stradale che si è verificato sulla SS106 Jonica in provincia di Reggio Calabria, all’altezza di Riace. La donna, 45 anni, era stata trasportata in condizioni gravissime al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria; è deceduta dopo alcune ore per via delle gravissime ferite riportate nello scontro.

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” con immenso dolore ed altrettanta tristezza comunica l’ennesimo tragico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 106 jonica, nel comune di Riace, in provincia di Reggio Calabria. Tre i mezzi coinvolti nell’ambito di un sinistro stradale di cui si cerca di ricostruire la dinamica: due moto ed una autovettura.