Un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un impianto industriale di Pietradefusi, provocando danni ingenti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per il rogo che è divampato nella tarda serata di ieri nello stabilimento industriale. Le fiamme, che hanno completamente distrutto la struttura dove erano depositate stufe a pellet, forni e pedane in legno, hanno interessato anche altri due opifici confinanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano e i vigili del fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Non si registrano feriti.