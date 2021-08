Trenta gli interventi per incendi di macchia mediterranea, sterpaglie e boscaglia in tutta la provincia di Avellino domati ieri dai vigili del fuoco. In particolare, a Manocalzati, in località Gissara, divorati dalle fiamme tremila metri di macchia mediterranea a ridosso di abitazioni e la strada statale 7 bis Ofantina.

Due squadre della centrale operativa del comando di via Zigarelli hanno lavorato per più di due ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area.