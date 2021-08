Filmato ieri pomeriggio mentre appiccava un incendio in un terreno di Montesarchio, in località Fiego, è finito in arresto e rischia una condanna da 4 a 10 anni di carcere. Il piromane filmato mentre con un accendino, poi sequestrato, appiccava il rogo. È un 50enne, allevatore ovicaprino di Benevento, che con il suo gregge è di stanza nella stessa zona. I carabinieri forestali lo hanno trovato in una zona a valle dell’incendio dove si era nascosto. Alla vista dei militari ha tentato di disfarsi dell’accendino.

La stessa area bruciata, a luglio scorso, è stata oggetto di estesi incendi boschivi che hanno richiesto l’impiego di numerosi uomini e mezzi a terra, nonché impiego di velivoli antincendio sia nazionali (canadair) che regionali (elicotteri). Da lì il posizionamento di diversi dispositivi di videosorveglianza che hanno incastrato l’allevatore. Secondo gli investigatori l’incendio sarebbe finalizzato proprio al rinnovo del pascolo per massimizzare il profitto derivato dalla propria azienda zootecnica. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco solo nella tarda serata, hanno interessato un’area di circa 2 ettari di boschi di specie quercine, pascoli e terreni incolti.