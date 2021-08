Un raid vandalico ha causato ingenti danni in una chiesa di Capodrise. Il tutto a opera di ignoti che, utilizzando del liquido infiammabile, hanno dato alle fiamme il portone in legno della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. L’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti immediatamente sul posto, per fortuna ha evitato il peggio. Si tratta, per la precisione, del secondo raid vandalico ai danni della stessa struttura dove esattamente un anno fa finirono vandalizzati i marmi antichi all’esterno della chiesa.

Le forze dell’ordine, dopo aver proceduto a tutti i rilievi del caso, hanno avviato un’indagine per cercare di risalire agli autori del raid vandalico e in particolare per capire anche se tra i due episodi ci possano essere o meno dei collegamenti e avere in questo modo la possibilità di risalire agli autori.