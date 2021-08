Meteo, calde previsioni per il weekend. Dopo una breve pausa torna l’afa di Lucifero, l’anticiclone africano che ha tenuto in ostaggio l’Italia con temperature roventi prima del Ferragosto. Sulla penisola si prevedono per il fine settimana punte fino a 36 gradi al centro-nord: Roma e Milano tra le città più colpite e con il Sud che avrà ondate di calore.

L’anticiclone Lucifero tornerà in azione il prossimo weekend nuovamente pronto ad avvolgere l’Italia nell’afa. Dopo il break per le alte temperature grazie ai venti di Maestrale e Bora, da venerdì e soprattutto nel fine settimana il rafforzamento di quest’area di alta pressione provocherà un repentino aumento delle temperature massime che torneranno a misurare 33-36°C soprattutto al Centronord e in città come Bologna, Padova, Milano, Firenze e Roma, avvisa il team del sito www.iLMeteo.it.