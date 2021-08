Il Covid Hospital di Boscotrecase si sta riempiendo di nuovo. Si registra infatti un continuo aumento di ricoveri a causa soprattutto della Variante Delta, tant’è che il personale non basta più ed alcuni medici sono rientrati prima dalle vacanze. Tra loro anche il direttore dimissionario del nosocomio, Savio Marziani che subito tornato a Boscotrecase per riaprire reparti chiusi appena qualche mese fa. Tra i ricoverati anche dei turisti che si trovavano in Campania.

In particolare una donna irlandese membro di un equipaggio si trovava a Positano. La donna ha avvertito un malore, poi il primo ricovero a Castellammare di Stabia dove i medici hanno accertato la positività al Covid disponendo il trasferimento a Covid Center vesuviano.