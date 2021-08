“Dalla ricognizione effettuata in tutte le strutture sanitarie della Campania, e’ risultato che il 92 per cento dei ricoverati in Terapia Intensiva non e’ vaccinato. Dalle stesse verifiche e’ risultato che l’83 per cento dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Sub Intensiva, non e’ vaccinato. Sono dati di estremo significato che mettono ancor piu’ in evidenza la necessita’ di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di eta’. Dati rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile”. Lo ha riferito in una nota il presidente della Regione Vincenzo De Luca.