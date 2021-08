Italia sempre piu’ nella morsa del grande caldo. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore aggiornato dal ministero della Salute, il livello di “allerta 3” il piu’ elevato (“bollino rosso”) domani, giovedi’ 12, riguardera’ dieci citta’ (Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste) e dopodomani, venerdi’ 13, addirittura quindici (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo). Oggi le citta’ da “bollino rosso” sono otto. Il livello di “allerta 2” (“arancione”) riguardera’ invece domani sette citta’ (Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Napoli e Viterbo) e venerdi’ due (Ancona e Napoli). Oggi in “arancione” ci sono dieci citta’.

Come spiega il ministero, il “livello 3” indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, il “livello 2” “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione piu’ suscettibili”. Le temperature percepite, sempre secondo le indicazioni del bollettino, toccheranno picchi di 39 gradi a Cagliari, Latina, Napoli e Palermo, 38 a Firenze, Frosinone, Rieti, 37 a Bari, Perugia e Viterbo; venerdi’ picchi di 39 gradi a Cagliari e Firenze, 38 a Frosinone, Latina, Napoli, Rieti e Viterbo, 37 a Bologna e Perugia.