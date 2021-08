Nella sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari, aveva impiantato una vera e propria piazza di spaccio di sostanze stupefacenti. Da settimane però i carabinieri del comando provinciale di Avellino monitoravano la situazione con annesso andirivieni di persone che ad ogni ora del giorno si rifornivano dal 35enne di Chiusano San Domenico con precedenti per spaccio. È scattata quindi una perquisizione domiciliare con l’ausilio del nucleo cinofili di Salerno e grazie all’infallibile fiuto del pastore tedesco «Olli» sono stati scoperti nascosti in una cassetta di legno 114 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, sette panetti di hashish per complessivi 600 grammi, insieme ad un bilancino di precisione e un microcellulare. Sequestrati anche 20 mila e 500 euro in contanti.

Il 35enne è stato dichiarato in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti e trasferito, su disposizione della procura di Avellino, in carcere.