Un uomo di 64 anni originario di Caggiano, nel Salernitano, e’ in prognosi riservata dopo un incidente con il trattore che guidava. Per cause in corso di accertamento, una gamba dell’uomo e’ stata tranciata dalla trinciatrice applicata al mezzo agricolo. A dare l’allarme la moglie del 64enne che lavorava con il marito in un fondo agricolo di proprieta’ ubicato in localita’ San Francesco tra Caggiano e Salvitelle.

L’uomo è finito trasportato in gravissime condizioni in eliambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.