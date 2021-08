Un’anziana e’ rimasta gravemente ustionata per lo scoppio di una bombola di gas. La donna ieri pomeriggio si era recata nella cantina della sua abitazione nella frazione Capocastello di Mercogliano. Nell’accendere la luce, si e’ verificata un’esplosione dovuta a una fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, intervenuti per spegnere l’incendio e trarre in salvo la donna. In poco tempo la zona e’ stata messa in sicurezza, ma per l’anziana e’ stato necessario il trasferimento in eliambulanza al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la fuga di gas sarebbe partita da una bombola, utilizzata per un braciere nella produzione familiare di conserve di pomodoro.

L’interruttore della corrente elettrica ha fatto da innesco in una ambiente gia’ saturo di gas. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Avellino per avviare le indagini.